Fietser geschept door motorrijder op Kastanjelaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Kastanjelaan is een fietser geschept door een motorrijder. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De melding van het ongeluk kwam rond 19.20 uur bij de hulpdiensten binnen. “Een motorrijder reed vanaf de Eikenlaan in de richting van de binnenstad”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Ter hoogte van het Noorderstation ging het mis. Een fietser stak daar de weg over. Dit werd te laat door de motorrijder gezien waardoor een botsing het gevolg was. De motorrijder kwam ten val en ook de fietser belandde op de grond.” Hulpdiensten waaronder een motorambulance en een politiewagen kwamen ter plaatse. “De verpleegkundige heeft zowel de fietser als de motorrijder gecontroleerd. Hun verwondingen bleken mee te vallen, niemand hoefde naar het ziekenhuis.”

Volgens Rick ten Cate van tencatefotografie.nl kon de motorrijder zijn weg vervolgen. Dit gold ook voor de fietser. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.