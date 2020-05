Fiets mag niet meer mee in treinen van NS

nieuws

Foto: NS.nl

In de treinen van vervoersbedrijf NS mogen vanaf dinsdag geen fietsen meer meegenomen worden. Ook is men gestopt met de verkoop van de ‘Fiets dalkaart’ en is ‘samenreiskorting’ niet meer mogelijk.

De NS neemt de maatregel omdat het op deze manier de treinen zo veel mogelijk beschikbaar wil houden voor noodzakelijke reizen. Het gaat om tijdelijke maatregelen die duren zo lang het coronavirus ons land in haar greep houdt. Mensen die een aangepaste fiets als hulpmiddel gebruiken, bijvoorbeeld mindervaliden, of met een vouwfiets reizen, die mogen nog wel gewoon mee met de trein.

Het spoorwegbedrijf wijst reizigers die afhankelijk zijn van het gebruik van de fiets op alternatieven. Zoals het lenen van een ov-fiets of het meenemen van een vouwfiets. Daarnaast maakt het bedrijf van de mogelijkheid gebruik om op te roepen om zoveel mogelijk alleen te reizen. Volgens de NS is de trein nu even geen uitje.