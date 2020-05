FC Groningen verkoopt ruim zesduizend seizoenkaarten

sport

Foto: sportphotoagency.com

FC Groningen heeft inmiddels meer dan zesduizend seizoenkaarten verkocht. De teller stond vrijdag aan het begin van de middag op 6232. Ook veel sponsoren steunen de club.

“We staan in de top van betaald voetbalclubs als het gaat om het aantal verkochte seizoenkaarten tot nu toe,” zegt algemeen directeur Wouter Gudde. “Maar we moeten doorgaan en we merken nog steeds iedere dag hoeveel mensen zich betrokken voelen bij FC Groningen. Dat is fantastisch en er staan nog meer mooie initiatieven van supporters en sponsors op het programma.”

Zo is er een actie met Maikel Hoorman MijnZorg.Shop, die vorige maand op het Zuiderdiep een mondkapjeswinkel opende. Van een verkochte doos met mondkapjes van vijftig stuks gaat er 15 euro naar FC Groningen. Hoorman speelde ooit in de jeugd van FC Groningen en is nu actief bij vv Winsum.

Door de coronacrisis is FC Groningen in de financiële zorgen gekomen. Zo moesten er elf mensen worden ontslagen.