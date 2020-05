Explosieve groei melding overlast jongeren, Groningen blijft achter

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal meldingen van overlast door jongeren is in april enorm gestegen in vergelijking met vorig jaar. In de provincie Groningen is de stijging het laagst.

Dat blijkt uit cijfers van de politie die geanalyseerd zijn door Localfocus. In de provincie Groningen waren 550 meldingen tegen 287 vorig jaar. Een stijging van 91,6 procent. In de gemeente Groningen liep het aantal meldingen op van 123 naar 237: 92,7 procent. In Drenthe is de stijging het allergrootst van Nederland: 180,7 procent.

Het hoge aantal meldingen heeft te maken met het coronavirus. Omdat er meer mensen thuis zijn wordt meer overlast geconstateerd.