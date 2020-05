Explosie in flatgebouw in Beijum

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Aan de Nijensteinheerd in de Groningse wijk Beijum heeft dinsdagmiddag een explosie plaatsgevonden in een woning. De hulpdiensten hebben groot opgeschaald.

Rond 15.45 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding van een aardgaslekkage. Daarop werd in eerste instantie een tankautospuit ter plaatse gestuurd. Korte tijd later werd er opgeschaald naar middelhulpverlening waarop ook een tweede bluswagen werd opgeroepen. “Wat er precies aan de hand is is onbekend”, vertelt een brandweerwoordvoerder kort voor 16.00 uur. “We zijn opgeroepen ter assistentie van politieagenten die al aanwezig zijn.”

Na het kapot slaan van de ramen ontstaat er direct een explosie. Foto: Martin Nuver – 112groningen.nl

“Het is helemaal mis hier”

Incidentfotograaf Mike Weening is direct na de brandweer ter plaatse. “Er is flink wat politie aanwezig en ook energiebedrijf Enexis is in de straat aanwezig.” Kort na 16.00 uur klinkt er volgens een harde knal. “Ik stond te kijken achter de afzetting”, vertelt een ooggetuige. “Brandweerlieden liepen op een gegeven moment naar de woning, sloegen de ramen in en toen klonk er direct een harde explosie waarbij de ramen en kozijnen er uit klapten.” Ook incidentfotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl is op dat moment al ter plaatse. “Het is helemaal mis hier”, meldt hij direct na d explosie. “Er was een grote knal die in ieder geval één woning verwoest heeft.” Voor de hulpdiensten was dit aanleiding om op te schalen naar GRIP 1. Ook het Mobiel Medisch Team werd opgeroepen omdat onbekend is of er slachtoffers zijn. Na de explosie is er brand uitgebroken in de woning.

In de straat is sprake van chaos en paniek.

Later meer.

