Explosie in vuurkorf die Groningse vrouw fataal werd was ongeluk

De explosie in een vuurkorf in het Drentse Weerdinge, die op 26 april jongstleden een 21-jarige vrouw uit Groningen het leven kostte, was een ongeluk. Dat meldt de politie aan RTV Drenthe.

Volgens de politie blijkt uit gesprekken met getuigen dat er geen opzet in het spel was. Daarom worden er over de precieze toedracht geen verdere uitspraken gedaan. Wat wel duidelijk is, is dat de vrouw dodelijk geraakt werd door een scherf van een voorwerp in de vuurkorf “dat er niet in hoorde te zitten.”

Na het ongeluk werd nog een poging gedaan om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.