Explosie flat Beijum hoogstwaarschijnlijk ontstaan door oven

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De explosie vrijdagavond in een flat aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door een oven. Dat laat de Veiligheidsregio Groningen zaterdag weten.

De explosie vond rond 19.30 uur plaats. Door de kracht werd de gevel van een appartement weggeblazen. Twee bewoners raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Een woordvoerder laten weten dat er op het moment van de explosie gekookt werd waarbij er gebruik werd gemaakt van de oven. Vermoedelijk door een defect in de oven is het mis gegaan. Door de klap zijn vier woningen onbewoonbaar geworden. Van deze vier woningen stond er één leeg. Woningcorporatie Nijestee gaat voor de bewoners die niet terug kunnen vervangende woonruimte zoeken.

Volgens Martin Nuver van 112groningen.nl is de schade zaterdagmiddag nog altijd groot. “Aan de buitenkant is er een groot oranje zeil geplaatst zodat er geen regenwater in de appartementen kan komen. Aan de voorzijde is het appartement met hout dichtgetimmerd. Uit foto’s blijkt dat ook de schade op de gang na de explosie groot was. Je ziet ook duidelijk dat de explosie indruk heeft gemaakt in de wijk. Ik zie dat veel wijkbewoners even een kijkje komen nemen bij de flat.”