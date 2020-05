Eurosonic Noorderslag gaat door in januari, ‘in welke vorm dan ook’

nieuws

De organisatie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) wil in januari, in welke vorm dan ook, een festival neerzetten. Voor de aanstaande editie breekt de organisatie met het traditionele uitlichten van één Europees land.

Volgens de organisatie staat de 35e editie van ESNS, in de planning tussen 13 en 16 januari 2021, hoe dan ook in een ander daglicht door de maatregelen die zijn genomen in het bedwingen van de pandemie Covid-19. “De muziekindustrie is enorm geraakt. Er is een streep gehaald door het festivalseizoen en clubconcerten. Talloze muzikanten en muziekprofessionals zien hun activiteiten en daarmee inkomsten volledig wegvallen”, aldus de organisatie van het festival. Daarom kiest de organisatie ervoor om niet één uitgelicht land te kiezen, maar de hele Europese te promoten.

ESNS volgt de ontwikkelingen op de voet, zo schrijft de organisatie. Ze is voornemens om, in welke vorm dan ook, in januari een editie neer te zetten die, na een tijd van ongekend grote tegenslagen, kan bijdragen aan de ontwikkeling van de Europese muziekindustrie.