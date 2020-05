ESNS organiseert online panels over toekomst muzieksector

nieuws

Foto: ESNS

Op dinsdag 26 en woensdag 27 mei en op dinsdag twee juni organiseert Eurosonic Noorderslag online informatiepanels over de Corona-maatregelen, de beperkingen, hulp vanuit de overheid en de mogelijkheden binnen een versoepelde lockdown voor de muziekindustrie.

Op dinsdag 26 om 19.30 is het eerste panel over de makers en uitvoerenden. Een dag later volgt een panel over de poppodia (17.00 uur). De week erop is het laatste panel te volgen over de dienstverleners en toeleveranciers, op dinsdag 2 juni om 19.00 uur.

De panels zijn gericht op drie verschillende doelgroepen: De ‘makers’, de leveranciers en de podia. Alle panels zijn live te volgen via het ESNS YouTube kanaal en ook later terug te kijken via de ESNS socials en esns.nl.