Enzym in bloed verklaart grotere vatbaarheid van mannen voor corona

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het bloed van mannen bevat grotere concentraties van een enzym dat COVID-19 helpt om cellen te infecteren, dan het bloed van vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder enkele duizenden patiënten.

Deze ontdekking kan verklaren waarom de mannen met hartfalen vaker aan het coronavirus lijden. Aangezien het enzym ACE2 het coronavirus helpt om gezonde cellen te besmetten, kan dit helpen verklaren waarom mannen vatbaarder zijn voor het virus dan vrouwen.

Adriaan Voors, hoogleraar Cardiologie aan het UMCG zegt: “ACE2 is een receptor op het celoppervlak. Het bindt zich aan het coronavirus en staat het toe om gezonde cellen binnen te dringen en te besmetten.”

ACE2 wordt niet alleen in de longen, maar ook het hart, de nieren en de weefsels in de wanden van bloedvaten aangetroffen. In de testikels worden bijzonder hoge waarden gemeten. Volgens de onderzoekers zou de enzymregulering in de testikels deels een verklaring kunnen zijn voor de hogere concentraties ACE2 bij mannen, en waarom zij vatbaarder zijn voor het virus dan vrouwen.