Eigenaar Drie Gezusters over reactie De Jonge: ‘Samenwerken? We worden genaaid!’

De zuidzijde van de Grote Markt Foto: Sebastiaan Scheffer

Horecaondernemers Laurens Meijer, onder andere eigenaar van De Drie Gezusters in Groningen slaat in vakblad Misset Horeca terug naar Minister Hugo de Jonge, nadat hij over de uitspraken van Meijer opmerkte dat op deze manier ‘onmogelijk valt samen te werken’.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is het niet eens met de manier waarop horecaondernemer Laurens Meijer reageert op de problemen binnen de horeca door de coronacrisis. Meijer meldde donderdag in het AD dat hij op 1 juni onder andere De Drie Gezusters weer open gooit, als er niet meer geld vrijkomt voor steun. “Maar we hebben samen een gezondheidscrisis te bestrijden. Het virus is niet per 1 juni weg”, aldus De Jonge.

Deze reactie van De Jonge schiet bij Meijer in het verkeerde keelgat: “Dan mag hij me eens precies vertellen waar die samenwerking dan zit? Want tot nu toe gaat alles over de rug van de ondernemer. We worden genaaid en besodemieterd”, zo laat Meijer aan Misset Horeca weten. Hoewel de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland de lijn van Meijer niet steunt, begrijpt deze zijn sentiment: “We voelen ons in de steek gelaten door het kabinet, dat zegt ondernemers te willen helpen. De urgentie van de zaak lijkt niet door te dringen in Den Haag.”