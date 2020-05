Eigenaar Drie Gezusters dreigt: ‘Of meer staatssteun, of we gaan op 1 juni gewoon weer open’

nieuws

De zuidzijde van de Grote Markt Foto: Sebastiaan Scheffer

“Neemt de overheid geen passende maatregelen in de zin van meer geld en subsidies voor de horecaondernemers, dan gaan we op uiterlijk 1 juni of eerder gewoon weer open.” Dat is de boodschap die horecaondernemers Laurens Meijer donderdag naar buiten brengt in het Algemeen Dagblad. Meijer is onder andere de eigenaar van De Drie Gezusters aan de Grote Markt in Groningen.

Meijer zegt te spreken namens de horeca-eigenaren die zich met de actie ‘Horecazorg’ verenigden om de regering te bewegen om meer geld vrij te maken voor vergoeding van horecabedrijven. “Wij, als initiatiefnemers van deze actie, bezitten bij elkaar zo’n 400 horecabedrijven en wij zullen andere horecaondernemers oproepen hetzelfde te doen. Ik verwacht dat veel ondernemers meedoen. We krijgen nu al steunreacties uit het hele land op onze actie. Voor veel ondernemers zal opengaan het laatste redmiddel zijn”, zo vertelt Meijer in het AD. Meijer zegt verder dat een heropening ook zal plaatsvinden tegen de gestelde regels van de overheid in: “Het kabinet had bedacht dat de scholen open konden blijven. Door protest van leraren en scholen gingen die ook op slot. Dat was een democratisch genomen besluit. Dat zal het onze straks ook zijn. En zie de regels dan maar eens te handhaven.’’

Volgens Meijer is het kiezen tussen faillissement of opening. De zestigjarige Meijer, gevestigd in Etten-Leur, zegt zich niet druk te maken over een toename van het aantal coronabesmettingen en -doden als zijn kroegen weer open gaan: “Ik denk dat een hoop mensen prima hun gezond verstand kunnen gebruiken om te beslissen of ze naar een horecagelegenheid gaan of niet. Overigens er is geen enkel bewijs dat in de buitenlucht het virus overdraagbaar is, dus terrassen kunnen sowieso open. We moeten ons realiseren dat er altijd een of ander virus zal zijn. Of het erger is dan de griep, moeten we maar bekijken. Als er straks niets meer over is van onze economie, dan kunnen we geen gezondheidszorg meer betalen en dat eist ook mensenlevens.” Ook de anderhalvemeter-regel is volgens Meijer niet haalbaar: “Dat werkt niet. Ga maar eens naar een toilet in een kroeg. Dan moet je eerst het gangpad verbreden. Het is niet bewezen dat het werkt en ik vind het maar onzin.”

Of Meijer ook doorzet met zijn plan is nog niet zeker, maar Meijer zegt wel vertrouwen te hebben in een heropening op 1 juni aanstaande: “Gezien alle berichten en ontwikkelingen, ook in andere landen, denk ik dat 1 juni wel een verantwoorde datum is. En tegen die tijd is de rek er bij ondernemers ook wel echt uit.’’