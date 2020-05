Eerste zomerse dag in Groningen een feit: 25 graden

nieuws

De eerste zomerse dag van dit jaar in Groningen is een feit. Even na 17.00 uur werd er 25 graden gemeten op het KNMI-station in Eelde.

De landelijke zomerse dag was al eerder in de middag een feit. Even voor 16.00 uur werd er in De Bilt 25 graden gemeten. De Bilt wordt altijd als graadmeter gebruikt. In Zeeland en in Brabant werd het donderdagmiddag plaatselijk 28,1 graden. Het KNMI spreekt van een zomerse dag als het 25 graden of warmer is. Van een warme dag is sprake vanaf twintig graden. En tropisch is het als de dertig graden bereikt wordt.

Door het warme en zonnige weer trekken veel mensen er op uit. Op veel plekken gaat dat goed maar Veiligheidsregio’s zien ook dat het op sommige locaties tot problemen leidt. Bijvoorbeeld in het Noorderplantsoen waar de politie mensen in de middag opriep om te vertrekken omdat het er te druk was.