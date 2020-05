Eerste Arriva-trein in nieuwe huisstijl ziet het daglicht

nieuws

Foto: Wessel de Jong

In Winterswijk is woensdag de eerste Arriva-trein in de nieuwe huisstijl uit de werkplaats komen rollen. De komende maanden zullen de andere treinstellen gaan volgen.

In december gaat er een nieuwe concessie in. In een concessie staan allerlei afspraken waar een vervoerder zich aan moet houden. Eén van de afspraken is dat de huisstijl verandert moet worden. Dit betekent dat het rode en witte gaat verdwijnen en plaats gaat maken voor fris wit en lichtblauw. Treinstel 231 was als eerste aan de beurt. Woensdag konden de werkzaamheden afgerond worden en werd de trein naar een rangeerspoor gebracht. In de werkplaats wordt nu treinstel 327 ontdaan van zijn rood-witte jas. Als ook deze de nieuwe huisstijl heeft aangemeten komen de beide stellen terug naar het Noorden.

De nieuwe huisstijl is het laatste onderdeel in het traject. De beide treinstellen zijn afgelopen herfst in de Stadler-fabriek in Polen geweest waar er verschillende aanpassingen zijn gedaan. Zo zijn er technische verbeteringen doorgevoerd en hebben de stoelen nieuwe bekleding gekregen. Afgelopen winter en in het vroege voorjaar zijn de stellen getest tijdens verschillende proefritten tussen Leeuwarden en Sneek. De komende tijd zullen ook de overige 63 treinstellen gemoderniseerd worden. De huisstijl van de GTW-stellen, Gelenktriebwagen, is dezelfde als de gloednieuwe WINK-treinen die tussen Groningen en Leeuwarden gaan rijden.