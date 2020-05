“Een gitzwarte dag voor de NS”

nieuws

Foto: Stefan Verkerk - © ProRail

Dit is een gitzwarte dag. Dat is de reactie van directeur Roger van Boxtel van de NS naar aanleiding van het ernstige treinongeluk vrijdagmiddag bij Hooghalen.

Rond 16.00 uur botste ter hoogte van de Oude Provincialeweg een Sprinter van de NS op een landbouwvoertuig. Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang. De machinist, een 58-jarige man uit Hardenberg, kwam om het leven en twee passagiers raakten gewond. “Onze gedachten zijn in de eerste plaats bij het slachtoffer zijn gezin, familie, vrienden en directe collega’s van onze machinist”, zegt Van Boxtel. “Dit verlies voelen wij bij NS allemaal. We spreken de hoop uit dat de andere betrokkenen die gewond zijn geraakt snel herstellen.”

Steun

Ook andere ov-bedrijven betuigen steun. “Collega’s, onze condoleances voor de nabestaanden en sterkte voor alle betrokkenen”, meldt een woordvoerder van vervoersbedrijf Connexxion. Spoorbeheerder ProRail meldt: “We leven intens mee met de nabestaanden en NS-collega’s van de machinist die om het leven kwam bij de aanrijding.”

Bovenleidingsportalen zijn gebroken

ProRail meldt dat de schade aan de infrastructuur groot is. “Een aantal bovenleidingsportalen zijn gebroken en het spoor is zwaar beschadigd geraakt. De trein zal aan de voorkant eerst op het spoor moeten worden gezet, zodat deze kan worden weggereden. Pas dan kunnen we de definitieve schade opnemen.” ProRail verwacht het hele weekend bezig te zijn met reparatiewerkzaamheden. Op zijn vroegst kunnen er maandagochtend weer treinen rijden. Naar de toedracht van het ongeluk wordt onderzoek gedaan.