Ebel Jan van Dijk volgt Diederik van der Meide op bij Bevrijdingsfestival Groningen

nieuws

Ebel Jan van Dijk wordt de nieuwe directeur van Vier 5 mei in Groningen, de stichting die verantwoordelijk is voor het Bevrijdingsfestival in Groningen. Van Dijk neemt het stokje over van Diederik van der Meide, die na twintig jaar afscheid neemt.

“Het is voor mij een eer om het stokje over te mogen nemen van Diederik van der Meide. Hij heeft het festival groot gemaakt”, vertelt Van Dijk. “In deze roerige tijden krijgt het begrip vrijheid een extra dimensie. Ik hoop dat wij op 5 mei 2021, samen 75 + 1 jaar bevrijding kunnen vieren.”

Ebel Jan kent het festival goed: hij was vanaf 2013 presentator op het hoofdpodium van Bevrijdingsfestival Groningen. Van Dijk is eigenaar van Blend Creative Events, een evenementenproductie-bedrijf.