DVS wil transparantie rond ‘paspoortprofessor’

nieuws

Universiteitraadpartij De Vrije Student, DVS, roept de Rijksuniversiteit Groningen op om duidelijkheid te verschaffen over de kwestie rond paspoortprofessor Dimitry Kochenov. Dat laat de partij zaterdag weten.

RuG-professor Kochenov is mogelijk betrokken bij de handel in EU-paspoorten. Minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs had de Tweede Kamer toegezegd om het onderzoek naar de hoogleraar in het eerste kwartaal van dit jaar te presenteren. Tot op de dag van vandaag is dat echter nog niet gebeurd. De Vrije Student wil van het College van Bestuur van de RuG weten wanneer het onderzoek verwacht kan worden. Universiteitsvoorzitter Jouke de Vries van de RuG heeft daarop gereageerd dat dit gaat gebeuren wanneer de tijd daar is. Daarnaast verwacht hij dat het onderzoek niet volledig wordt gepubliceerd vanwege de privacy van Kochenov.

EU-paspoorten

Fractievoorzitter Dylan Gerding van DVS zet vraagtekens bij deze werkwijze. “Het gaat hier om een hoogleraar die waarschijnlijk heeft meegewerkt aan het verhandelen van EU-paspoorten. Het kabinet vindt dergelijke paspoorthandel onwenselijk en de AIVD noemt het bedreigend voor de nationale veiligheid. Het lijkt er nu sterk op dat het universiteitsbestuur de publicatie van het onderzoek voor zich uit probeert te schuiven en dat het de professor de hand boven het hoofd houdt. Academische waarden als transparantie en onafhankelijkheid zijn zo in het geding.”

Wet Openbaarheid Bestuur

Omdat het onderzoek voorlopig niet gedeeld wordt en het maar de vraag is of dit überhaupt gaat gebeuren wil De Vrije Student door middel van een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, WOB, de stukken boven tafel krijgen. DVS is niet de enige partij die om transparantie vraagt. Het CDA, de SP, D66 en de PvdA riepen minister Van Engelshoven vorige week op waar het onderzoeksrapport toch blijft.

Dimitry Kochenov

Dimitry Kochenov kwam in september 2019 in opspraak omdat hij betaald advies aan de Maltese regering gaf over de handel in paspoorten. Daarnaast bleek, uit onderzoek van televisieprogramma Nieuwsuur, dat Kochenov gewerkt heeft voor organisaties die financiële belangen hebben bij de paspoorthandel.