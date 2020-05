Duif vlucht uit handen van brandweerman na reddingsactie

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen in de Gelkingestraat in de Groningse binnenstad vanwege een duif die in de problemen was gekomen. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 19.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “Medewerkers van de Dierenambulance hadden de brandweer gebeld”, vertelt Lameris. “Zij werden geconfronteerd met een duif die vast was komen te zitten op het dak van een woning. Omdat zij niet over een ladder beschikten riepen ze hulp van de brandweer in.” De Groninger brandweer kwam daarop met een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse.

“Brandweerlieden konden met behulp van een ladder bij de duif komen. Zij wisten het dier al snel los te krijgen. Daarna is de duif gecontroleerd op eventuele verwondingen. Echter tijdens deze controle wist de duif te ontsnappen uit de veilige handen van de redder.” De brandweer is na vijftien minuten weer teruggekeerd naar de kazerne. Hoe de duif vast kon geraken is onbekend.