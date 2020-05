Dubbelen bij tennisvereniging Haren weer toegestaan

nieuws

Beeld: Jan Harm Baard

Er mag weer recreatief dubbelspel gespeeld worden bij de Tennis en Squashclub Haren. De gemeente Groningen heeft daar toestemming voor gegeven.

Door de coronamaatregelen mocht er vanaf halverwege maart niet getennist worden op de 24 banen die de vereniging zowel binnen als buiten in haar bezit heeft aan de Oosterweg in Haren. Na een eerdere verruiming voor enkelspel mag er vanaf deze week ook weer recreatief gedubbeld worden. Om alles in goede banen te leiden volgt men de richtlijnen van het RIVM. Zo houdt men ander halve meter afstand van elkaar, mogen er geen handen geschud worden en moeten de handen gewassen worden.

Ook zijn er looproutes gemaakt op het terrein en is er één ingang en één uitgang. Daarnaast moet men reserveren als men wil tennissen. Ondanks alle maatregelen is de vereniging blij dat er weer gedubbeld mag worden.