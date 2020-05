Dubbele regenboog laat zich zien boven zuidelijke ringweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Boven de zuidelijke ringweg was maandagavond korte tijd een dubbele regenboog te zien. “Ik vind het een prachtig gezicht.”

De regenboog werd rond 20.20 uur gespot. “Ik zag het en dan moet ik er even een foto van maken”, vertelt fotograaf Patrick Wind. “Ik vind zoiets altijd een heel mooi gezicht.” De regenboog ontstond op een moment dat een regenbui vanuit het noorden over de stad Groningen trok. In combinatie met de ondergaande zon werd de regenboog zichtbaar. Een dubbele regenboog is niet zeldzaam en wordt vaker gespot. De tweede boog ontstaat door een dubbele terugkaatsing van het zonlicht in de regendruppels. De kleuren in de tweede of secundaire boog staan in omgekeerde volgorde ten opzichte van die van de primaire boog.

Het verschijnsel werd voor het eerst beschreven in 200 na Christus door de Griekse filosoof Alexander van Aphrodisias. De band tussen de beide bogen waarin de hemel donkerder is wordt sindsdien de donkere band van Alexander genoemd.