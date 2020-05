Drukte in binnenstad viel zaterdag mee

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De drukte in de Groningse binnenstad viel zaterdag mee. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Veiligheidsberaad. Ook loco-burgemeester Roeland van der Schaaf (PvdA) is over het algemeen genomen tevreden.

Van der Schaaf riep vrijdag mensen op om zoveel mogelijk thuis te blijven. De gemeente was met het mooie weer en Moederdag, dat zondag gevierd wordt, bang dat het dit weekend druk zou worden in de binnenstad. Zaterdag valt het met de drukte mee. Op Twitter spreekt de loco-burgemeester van een gestructureerde dag waarbij mensen zich over het algemeen goed aan de richtlijnen houden. Niet overal gaat het goed. Vooral bij winkels waar cadeaus worden verkocht voor Moederdag zijn veel mensen te vinden. Om alles goed te laten verlopen werden er door de gemeente extra stewards ingezet om mensen te wijzen op de regels.

Voor zondag blijft het advies van kracht om zoveel mogelijk thuis te blijven. “Blijf thuis, en als je de straat op gaat, vermijd dan de drukte”, aldus Van der Schaaf. Ook Hubert Bruls die voorzitter is van het Veiligheidsberaad, doet die oproep. “We zien al een tijdje dat mensen er steeds vaker op uit gaan”, zegt Bruls. “Die beweging is met Pasen ingezet en ieder weekend lijkt het weer iets drukker te worden.” Het landelijk beeld is dat het vooral in binnensteden, bij bouwmarkten en in recreatiegebieden druk was.

In Amsterdam hebben agenten en handhavers tientallen mensen weggestuurd uit park Somerlust aan de Amstel omdat het er te druk was. Ook in het Vondelpark moesten vanwege de toeloop maatregelen genomen worden. Op Amsterdam Centraal werd het erg druk in de treinen naar Zandvoort. Hier werden reizigers aangesproken om hun reis niet te maken.

