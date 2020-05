Dorpshuizen mogen vanaf 1 juni open

nieuws

Het Dorpshuis in Ten Post - Foto: Google Streetview

Dorpshuizen in de gemeente Groningen mogen vanaf 1 juni de deuren weer openen. Dat blijkt uit onderzoek van KNHM, het vroegere Heidemij, waar de Leeuwarder Courant dinsdag over bericht.

Uit navraag van KNHM blijkt dat dorpshuizen onder de versoepeling van de coronamaatregelen voor culturele instellingen vallen. Voor de buurthuizen gelden wel aanvullende maatregelen. Zo mogen er net als in schouwburgen en musea maximaal dertig bezoekers naar binnen. Daarnaast moet van tevoren de gezondheid van de bezoekers gecontroleerd worden en moet er een reservering zijn gedaan.

Door de coronamaatregelen zijn dorpshuizen vanaf halverwege maart voor het publiek gesloten. Er was onduidelijkheid of de huizen nu officieel onder de horeca of onder de culturele instellingen vallen.