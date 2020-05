Donkere periode aangebroken voor FC Groningen

sport

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen zit in financieel zwaar weer en heeft stevige maatregelen moeten treffen als gevolg van de coronacrisis. Zoals OOGTV eerder vandaag meldde, moet de club afscheid nemen van meerdere personeelsleden, leveren medewerkers salaris in en ziet de directie af van gerealiseerde bonussen.

In totaal heeft FC Groningen afscheid genomen van elf medewerkers en zullen vijf openstaande vacatures niet worden ingevuld. Daarnaast worden alle aflopende contracten zeer kritisch bekeken. Spelers, staf, directie en alle andere medewerkers van de Groninger club hebben zich bereid verklaart een loonoffer te leveren. Tevens heeft FC Groningen bij Euroborg NV, de eigenaar van het Hitachi Capital Mobility stadion en het TopsportZorgCentrum, een verzoek van uitstel en zelfs afstel van de huur gedaan; valt te lezen op de clubwebsite. De gemeente Groningen is de enige aandeelhouder van Euroborg NV.

“Dit is een inktzwarte dag voor elf collega’s. Aan medewerkers te moeten melden dat er geen plaats meer voor hen is binnen de organisatie in deze tijd is zeer pijnlijk. Het was voor veel mensen bij FC Groningen een zeer emotionele dag. Als directie en management worden wij echter geacht beslissingen te nemen, die in het belang zijn van de continuïteit van de club. En in crisistijd weegt dit extra zwaar. Op dit moment is het overleven van de huidige crisis prioriteit nummer één, twee en drie voor heel FC Groningen.”; aldus Algemeen directeur Wouter Gudde op de clubwebsite.

Omdat FC Groningen dit seizoen niet heeft kunnen uitspelen en ook rekening houdt met een economische vrije val volgend jaar, houdt de club nu rekening met een verlies van maar liefst vijf miljoen euro. Per iedere wedstrijd die volgend seizoen thuis zonder publiek gespeeld moet worden, komt daar grofweg zo’n 400.000 euro bij. De club kan het voorlopige tekort dichten door de interne maatregelen, overheidssteun en het aanspreken van 2,5 miljoen euro van het investeringsbudget. De club heeft steun nodig en doet dan ook een beroep op de supporters om waar mogelijk geen geld terug te vragen voor gemiste wedstrijden van het seizoen 2019/2020 en door alvast een seizoenskaart aan te vragen voor komend seizoen.