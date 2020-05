Donar trekt speler met ‘hoog basketbal IQ’ aan

nieuws

Naast de spelers Thomas Koenis, Shane Hammink en Leon Willems heeft Donar nog een nieuwe speler toe kunnen voegen aan haar selectie: het gaat om de 27-jarige Davonte Lacy.

Lacy heeft de Amerikaanse nationaliteit en is een guard van 1.93 meter en 93 kilo. Een basketbalopleiding volgde hij bij de Washington State University. Daarna kwam hij naar Europa waar hij na wedstrijden in Oostenrijk voor een Duitse club ging spelen. In het seizoen 2018-2019 speelde hij voor Karlsruhe. In seizoen 2019-2020 maakte Lacy een kort uitstapje naar Turkije om daarna al snel weer terug te keren in Duitsland waar hij ging spelen voor Heidelberg.

Lacy is voor Donar-coach Ivan Rudež niet een onbekende. In de tijd van Karlsruhe werkten de twee ook al samen. “Lacy heeft een hoog basketbal IQ, is zeer strijdbaar en heeft veel ambities. Hij geeft alles om het team te verbeteren en altijd te gaan voor de winst”.