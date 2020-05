Donar haalt ervaren Canadese guard Ogungbemi-Jackson naar Groningen

sport

Foto via Donar

Met Jarred Ogungbemi-Jackson heeft Donar dinsdag de vijfde speler voor het nieuwe basketbalseizoen vastgelegd. De 28-jarige Canadees komt over van het Finse Joensuun Kataja.

De in Winnipeg geboren Canadees speelde eerder in Portugal, Spanje, Frankrijk en in Finland. Tijdens zijn periode in Portugal werd hij door Eurobasket uitgeroepen tot Guard van het jaar. “Hij is een point guard die veel ervaring heeft opgedaan in verschillende competities. Zijn instincten op alle vlakken van het basketbal zijn erg goed en nuttig. Jarred is bovendien in staat om spelers om hem heen te verbeteren”, aldus coach Ivan Rudež.

Voor het komende seizoen heeft Donar nu vijf spelers vastgelegd. Naast Ogungbemi-Jackson staan Thomas Koenis, Shane Hammink, Leon Williams en Davonte Lacy gecontracteerd.