Docenten Harens Lyceum bouwen virtueel feestje voor eindexamenleerlingen

Foto: still uit videoclip

Met een feestelijke videoclip bouwen docenten van het Harens Lyceum deze dagen een virtueel feestje op YouTube voor hun eindexamenleerlingen. De coronacrisis maakt dat dit schooljaar alles anders is.

Maandag is de laatste dag dat er schoolexamens worden afgenomen en de komende periode staan er herkansingen op het programma. “Onze eindexamenklassers hebben een uitzonderlijk schooljaar”, laat docent Kirsten Holwerda van de school weten. “Er is geen Centraal Eindexamen, er is geen laatste schooldag, er is geen feest en er is ook geen gala. Zelfs de laatste reguliere lessen zijn niet doorgegaan. Dat klinkt klein, maar het zijn wel leerlingen die vier, vijf of zelfs zes jaar in een zelfde klas hebben gezeten en nu nooit meer in deze samenstelling les krijgen.”

Het onderwijs wordt sindsdien online gegeven maar de sociale contacten ontbreken vrijwel volledig. “Daar is niets aan, dus daarom hebben we gezegd een virtueel feestje voor al onze eindexamenleerlingen, om te laten zien dat ze top zijn!”

Bekijk hier de feestelijke videoclip