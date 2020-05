Dierenambulance: “Let een beetje op je huisdieren”

nieuws

Let een beetje op je huisdieren tijdens de aanstaande warme dagen. Die oproep doet de Dierenambulance Groningen zondag.

Volgens de Dierenambulance gaan er nog ieder jaar teveel huisdieren dood door onoplettendheid. Mensen hebben niet in de gaten hoe warm het bijvoorbeeld kan worden in een auto. Als de temperatuur buiten in de zon 21 graden is, dan is het na tien minuten in de auto al 31 graden en na een half uur veertig graden. De vrijwilligersorganisatie roept mensen daarom op om huisdieren niet in een auto achter te laten. Ook niet al is het maar voor een paar minuten.

In Groningen belooft het de komende dagen warm te worden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het kwik de komende dagen oplopen tot zo’n 25 graden. Vanaf donderdag lijkt het koeler te worden.

Nu het steeds warmer wordt en meer mensen naar buiten mogen met betrekking tot de #lockdown2020 . Vragen wij iedereen om AUB beter op hun #huisdieren te letten tijdens deze warme dagen. Ieder jaar gaan er nogsteeds te veel dieren dood door onoplettendheid. pic.twitter.com/8EVnm6Y7gJ — Dierenambu Groningen (@DierenambuGroni) May 31, 2020