De Vrije Student: ‘RUG moet samenwerking met Chinese universiteit stopzetten’

nieuws

foto: Bob de Vries

De studentenraadsfractie De Vrije Student vindt dat de Rijksuniversiteit Groniningen met de Chinese Fudan universiteit moet stopzetten. Volgens DVS heeft een statutenwijziging ervoor gezorgd dat op deze universiteit te weinig vrijheid kan zijn.

Volgens DVS zorgen de nieuwe statuten ervoor dat een commissie van de Chinese communistische partij nu alle belangrijke beslissingen in de universiteit neemt en dat de academische vrijheid en onafhankelijkheid uit haar statuten verwijderd is. De statuten zouden nu voorschrijven om “docenten en studenten te wapenen met Xi Jinpings socialistische ideologie met kenmerken van China in het nieuwe tijdperk”. Ook zou de universiteit onderzoek naar COVID-19 censureren.

Deze ontwikkelingen zijn volgens facultaire fractievoorzitter Reender Reenders pijnlijk, omdat de universiteit niet alleen uitwisselingsprogramma’s met deze universiteit heeft, maar ook een gezamenlijke opleiding en diploma aanbiedt met de Fudan universiteit: “Het is onbegrijpelijk dat de RUG een gezamenlijk diploma heeft met een universiteit die als belangrijkste doel heeft het indoctrineren van haar studenten en docenten. Academische vrijheid en onafhankelijkheid in onderzoek zijn kernwaarden van de Nederlandse academische gemeenschap. Die horen bij de RUG voorop te staan.”