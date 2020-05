De strijd om Groningen (met archiefbeelden)

75 jaar geleden werd Nederland en dus ook Groningen bevrijd. Met het oog op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag nam oorlogshistoricus Joël Stoppels ons mee naar een aantal locaties die belangrijk waren tijdens de bevrijding. Op deze locaties vertelt Joël persoonlijke verhalen van soldaten.

Groningen was de laatste provincie die werd bevrijd van Nazi-Duitsland. De Canadezen hebben hier een grote rol in gehad. In deze reportage wordt er stilgestaan bij het gevecht van de Canadezen voor onze vrijheid. De verhalen hebben plaatsgevonden rondom de Paterswoldseweg en de Parkbrug. Hier kwamen de Canadezen in 1945 Groningen binnen.

Bekijk de video inclusief archiefbeelden uit 1945.