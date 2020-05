De Jonge Onderzoekers gaan na lange sluiting weer van start

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat gaan vanaf komende week weer open. Halverwege maart moest men vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen de deuren sluiten.

“Onze eerste reactie is dat we super blij zijn”, laat een woordvoerder weten. “Wel zal het vanaf komende week anders zijn dan normaal want ook wij ontkomen niet aan allerlei maatregelen waar we ons aan moeten houden.” Zo moet iedereen op ander halve meter afstand van elkaar blijven en mogen er maximaal twintig deelnemers in het pand aanwezig zijn. Per afdeling zijn er dan één of twee vrijwilligers voor de begeleiding.

Om alles in goede banen te leiden moeten deelnemers zich van te voren inschrijven voor een afdeling. Betaalverzoeken worden zoveel mogelijk digitaal afgehandeld, in het gebouw is desinfecterende gel aanwezig en de kantine blijft gesloten. De komende weken is men op woensdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur. Daarnaast gaat er ook weer opgestart worden met de cursussen en teams.

Meer informatie is te vinden op de website van De Jonge Onderzoekers.