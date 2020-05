Datalek ontdekt in Groningse app

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de app NL-Alert, dat ontwikkeld is door een Gronings bedrijf, is een datalek geconstateerd. Gebruikers wordt geadviseerd om de app te verwijderen.

De app stuurde zonder dat gebruikers daarvoor toestemming hadden gegeven, privégegevens naar een extern bedrijf in Amerika. Het gaat onder meer om locatiegegevens van de gebruiker en om informatie over geïnstalleerde apps. Omdat er geen toestemming voor gegeven is, is het een overtreding van de privacyregels. De gegevens zijn terecht gekomen bij het Amerikaanse bedrijf OneSignal. Dit is een populaire dienst voor het versturen van pushberichten. De NL-Alert-app gebruikt die dienst om pushberichten gebaseerd op iemands locatie te kunnen versturen.

Advies om de app te verwijderen

Minister Ferd Grapperhaus (VVD) van Veiligheid adviseert gebruikers om de applicatie te verwijderen. Inmiddels heeft de bewindsman het Amerikaanse bedrijf gevraagd om te stoppen met het verzamelen van data via de app en de al verzamelde gegevens te vernietigen.

Aanvulling op het reguliere NL-Alert-systeem

De app is sinds maart beschikbaar en is inmiddels zo’n 55.000 keer gedownload. De app is een aanvulling op het reguliere NL-Alert-systeem. Bij ernstige incidenten in je nabije omgeving stuurt de app een pushbericht waarna gebruikers op zoek kunnen naar extra informatie.