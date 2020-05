Daling aantal coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen zet door

nieuws

Het aantal opgenomen coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen is sinds afgelopen vrijdag verder afgenomen, zowel op de Intensive Care’s als op de reguliere ‘corona-verpleegafdelingen’.

In totaal liggen nu nog zestig coronapatiënten opgenomen in Groningse ziekenhuizen. Daarvan liggen 22 op Intensive Care-afdelingen, de overige 38 patiënten liggen op verpleegafdelingen.

Afgelopen vrijdag was er nog een stijging van bijna een kwart te zien op de ‘corona-verpleegafdelingen’ in Groningen, een opvallende piek in een dalende trein.

Van de 101 coronapatiënten in alle ziekenhuizen in Noord-Nederland, komen er 33 van buiten de regio.