D66 wil ruimte voor meer experimenten rond bijstand

Foto: PxHere (CC 0.0)

De gemeenteraadsfractie van D66 hoopt dat de positieve resultaten van het bijstandsexperiment ‘Bijstand op maat’ in de gemeente Groningen leidt tot meer vrijheid voor gemeente om te experimenteren rond de bijstand. Dat schrijft de fractie vrijdagochtend in een persbericht.

“Goed in je vel zitten, omdat je vrijwilligerswerk, een cursus of dagbesteding doet, maakt dat je soms wel stappen kunt zetten richting de arbeidsmarkt. En mensen die actief meedoen, op welke manier dan ook, zijn gezonder en hoeven minder gebruik te maken van zorg en ondersteuning. De roep van rechts om meer drang en dwang voor deze groep mensen werkt juist averechts”, zo schrijft de fractie. “Wij pleiten voor ruimte voor alle gemeenten om te experimenteren. We roepen het kabinet op om de huidige experimenten door te zetten en meer gemeenten dezelfde kans te bieden, zodat die zaken die goed werken breder ingezet kunnen worden. En zodat wij onze aanpak optimaal kunnen toesnijden op de mensen met een bijstandsuitkering in ónze gemeente.”

Groningen startte in 2017 een experiment onder 900 mensen in de bijstand genaamd: Bijstand op maat. Donderdagmiddag werden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat de RUG deed naar de effecten van het experiment. Volgens het gemeentebestuur bevestigt het onderzoek het effect van positieve aandacht.