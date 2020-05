D66 pleit voor 24-uurs begeleiding voor dak- en thuislozen

nieuws

De fractie van D66 in de gemeente Groningen pleit voor een 24-uurs begeleiding voor dak- en thuislozen. Dat heeft de fractie van de democraten woensdagmiddag bekendgemaakt.

Door de coronamaatregelen verblijven dak- en thuislozen op dit moment in het Schimmelpenninck Huys. Hier kunnen ze op anderhalve meter afstand van elkaar verblijven waarmee eventuele besmettingen voorkomen kunnen worden. “Deze 24-uurs opvang komt de doelgroep zeer ten goede”, zegt raadslid Wieke Paulusma. Op dit moment zoekt de gemeente naar een andere locatie met meer ruimte. “Als fractie van D66 stellen we voor om daarin ook de mogelijkheden voor een 24-uurs begeleiding mee te nemen. Deze crisis laat ook zien dat dingen anders zouden kunnen, en wellicht ook beter. Dat geldt ook voor de dak- en thuislozenopvang. We moeten mensen helpen van de straat af te komen in plaats van ze er elke dag weer naar toe te sturen”.

De antwoorden van het college van B&W op de vragen van D66 worden binnen een aantal weken verwacht.

