Cultuursector gaat landelijke actieweek houden voor meer overheidssteun

nieuws

De Nederlandse cultuursector gaat in de week van 30 mei tot en met 5 juni een actieweek organiseren om aandacht te vragen voor de problemen die door de coronacrisis ontstaan zijn.

Door de crisis die halverwege maart begon zitten artiesten, musici maar ook podiumbouwers, technici en andere zzp’ers sindsdien zonder werk. Vanaf 1 juni mogen theaters, schouwburgen en andere culture instellingen weer open. In eerste instantie zijn echter maximaal dertig bezoekers welkom. De artiesten omschrijven dit als weinig uitzicht op verbetering. Ook omdat grote festivals en evenementen in ieder geval tot 1 september verboden zijn. Daarnaast vindt men dat de sector nauwelijks gesteund wordt door de overheid.

Omdat een fysieke demonstratie niet is toegestaan is de website cultuurinactie.nl in de lucht gebracht. Tussen 30 mei en 5 juni zal op deze website een livestream gepresenteerd worden waar twaalf uur per dag geprotesteerd wordt. Tientallen bekende Nederlanders hebben al toegezegd hier aan mee te zullen werken. Met een speciale teller zal bijgehouden worden hoeveel mensen op het digitale Malieveld staan. Iedereen kan hier aan mee doen.