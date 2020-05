Coronavirus mogelijk overgegaan van dier op mens

nieuws

Foto: Pdreijnders - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25446155

Het coronavirus kan mogelijk van dier op mens overgaan. Dat heeft minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw dinsdagavond bekendgemaakt.

Het zou gaan om de eerste geconstateerde besmetting in Nederland waarbij het virus van dier op mens overgaat. In dit geval betreft het een nerts. Volgens Schouten blijkt uit resultaten van een lopend onderzoek op nertsenbedrijven dat zo’n besmetting heeft plaatsgevonden. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat nertsen het coronavirus kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen.

Aan de hand van deze resultaten hebben minister Schouten en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid een aantal maatregelen genomen. Zo zullen alle nertsenbedriven in Nederland gecontroleerd worden, komt er een bezoekverbod in de stallen en moeten medewerkers beschermende kleding dragen. Vooralsnog is het niet nodig om dieren te ruimen.