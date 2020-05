‘Coronaregels moeten gewoontegedrag worden, virus zal nog heel lang bij ons zijn’

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

We moeten gaan wennen aan de gedragsregels rond het coronavirus. Dat heeft RIVM-directeur Hans Brug zondagochtend gezegd in het televisieprogramma Buitenhof op NPO1.

Volgens Brug moeten we de regels normaler gaan vinden. De directeur doelt daarmee op de anderhalve meter afstand van elkaar houden maar ook het naleven van de hygiënevoorschriften als in je elleboog hoesten en je handen wassen. “Duidelijk is dat dit nog een lange tijd en mogelijk zelfs een zeer lange tijd gaat duren. Het gedrag moet gewoontegedrag gaan worden.” Volgens Brug is het strikt naleven van de regels ook belangrijk. Alleen op die manier kan een tweede golf voorkomen worden. “Als we heel goed de basisregels kunnen naleven kunnen we dit voorkomen maar kunnen we ook de openbare ruimte verder openen. Maar het virus is hier, en we moeten gaan leven met het virus.”

Het naleven van de gedragsregels gaat volgens Brug over het algemeen goed. “Als ik om mij heen kijk dan weten verreweg de meeste mensen zich hier aan te houden. Het beeld wordt echter vertekend omdat we de nadruk leggen op de plekken waar het niet goed gaat.”