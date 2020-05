Coronacrisis zorgt met name onder jongeren voor eenzaamheid

nieuws

Met name jongeren ervaren door de coronacrisis eenzaamheidsgevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research.

Het onderzoeksbureau baseert zich bij de conclusie op twee peilingen. In maart werd aan jongeren gevraagd naar hun eenzaamheidsgevoelens, en in mei gebeurde dit opnieuw. Daaruit blijkt dat met name jongeren in de leeftijdsgroep 25 tot 29 jaar zich eenzamer zijn gaan voelen. Was dit in maart nog 29 procent, in mei was dit aantal toegenomen tot 48 procent. Ook in de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar is een stijging te zien. Van 49 procent in maart tot nu 55 procent.

De conclusie kan als opmerkelijk worden omschreven omdat tot nu toe vooral ouderen de eenzaamheid werd toegedicht. Toch is volgens kennisinstituut Movisie het omgekeerde waar. In een reactie aan de NOS laat het instituut weten dat ouderen al wat meer aan de zijlijn staan en daarom niet per se eenzamer worden door de crisis. Jongeren daarentegen staan in de bloei van hun leven. Ze willen er op uit, willen reizen, mensen ontmoeten en relaties aan gaan. Die zelfontplooiing is met de coronamaatregelen nu erg lastig omdat veel plekken waar dit gebeurt gesloten zijn.





Door deze crisis voel ik mij eenzamer dan voor de crisis. Bron: I&O Research