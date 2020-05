Coronacrisis raakt FC Groningen hard: Club kort op personeel en salarissen.

sport

Foto: Sportphotoagency.com

De coronacrisis heeft de voetbalwereld in zijn greep en begint bij steeds meer voetbalclubs zijn tol te eisen. Zo ook bij FC Groningen. De club zal door het missen van inkomsten en de economische crisis, nare maatregelen moeten nemen.

FC Groningen zal naar alle waarschijnlijkheid spoedig bekend maken dat de club afscheid moet nemen van meerdere werknemers. Ook zal de club stoppen met het uitkeren van bonussen en zullen grootverdieners een gedeelte van hun salaris moeten afstaan. Door het coronavirus mag zoals bekend al maanden en zeker tot 1 september niet op profniveau worden gevoetbald in Nederland. Hierdoor mist de club inkomsten van kaartverkoop, advertenties, merchandise, horeca en overige inkomsten. Doordat de meeste kostenposten blijven lopen, komen voetbalclubs met onvoorziene financiële problemen te zitten. FC Groningen is dus genoodzaakt om het financiële gat te dichten.

Ook zal de economische crisis, in dit geval in de voetballerij, invloed hebben op de transfermarkt. FC Groningen zal minder kunnen uitgeven aan versterkingen en zal minder geld ontvangen voor haar eigen spelers. Als voorbeeld kan de club op dit moment niet voldoen aan de vraagprijs van Fortuna Sittard voor transfertarget Mark Diemers en zal de club minder geld kunnen vangen voor spelers zoals Deyovaisio Zeefuik.

Het is een erg nare en spannende tijd voor iedereen die FC Groningen een warm hart toedraagt. Of er in de toekomst meer maatregelen getroffen moeten worden, zal moeten blijken.