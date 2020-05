Coronacrisis in het klein (53): de crisis is nog lang niet voorbij, deze serie wel

nieuws

Foto: Denise Humalda

Na 53 afleveringen stopt deze dagelijkse rubriek op de OOG-website. Veel coronakleinigheden, die soms best groot bleken, zijn gepasseerd. Het eindigt met de kous op de kop.



De coronacrisis is nog lang niet voorbij. Het nieuwtje is er wel af. Na vijf keer de Coronastraat hoeft er geen zesde keer meer bij. Vandaar.

De hele serie geeft een beeld van wat Groningers in de ruim vijftig begindagen van de crisis zoal overkwam of bezighield.

Cultuur

De NRC heeft de culturele sector in Groningen onder de loep genomen. ‘Natuurlijk verzinnen we wel wat, we zijn kunstenaars’, eindigt het hoopvol.

Het @groningermuseum zal niet zo snel failliet gaan, maar hoe zit het met de circa veertig andere culturele instellingen in #Groningen?https://t.co/4736HFHnhN — Kunst en Landschap Noord Nederland (@kunst_landschap) May 6, 2020

Mondkapjescultuur

Ook al helpen ze voor geen anderhalve meter, dan wel 5 tot 10 %, je kan er wel iets mee uitdragen.

Rondje stad

Net rondje door de stad Groningen gefietst en het lijkt net als vanouds, winkels open, drukte op straat… Bijzondere gewaarwording .#coivd19#versoepeling #groningen — Moeva18 (@moeva18) May 7, 2020

Dank

Dank aan de Groningers die via hun uitingen op de sociale media een bijdrage hebben geleverd aan deze serie.

Kous op de kop

De kous op de kop pic.twitter.com/BMl5ThdIoQ — Jaap Jansen (@JaapJansen) May 6, 2020