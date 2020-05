Coronacrisis in het klein (52): mondkapje, corona controle dienst, zoomfeestje met portier

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Sociaal atelier Vanhulley maakt mondkapjes van oude overhemden. Je mag helpen ze komen maken. En ze zijn nu ook te koop voor particulieren.



Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer volgens dienstregeling rijden. Alle reizigers zijn dan verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. Vanhulley maakt mondkapjes van oude overhemden. “Omdat we veel vragen krijgen vanuit particulieren of en waar ze mondkapjes kunnen kopen van ons: bij Schoenenzaken dus”. Als jezelf wil meehelpen mondkapjes maken aan de Peizerweg, kijk dan hier: https://www.vanhulley.com/nieuws/mondkapjes-drieluik/

Naast het Groninger Museum is ook het Universiteitsmuseum digitaal geopend met een tentoonstelling rond 75 jaar bevrijding.



Mensen uit 050 worden misschien even op het verkeerde been gezet door onderstaande foto.



Inderdaad, de datum van gisteren.

Zoomfeestjes van Vera

‘Onze ‘portier’ houdt in de gaten of deelnemers geen ongepaste dingen doen. Zij worden er dan snel uitgegooid’.

Het studentenhuis (foto bovenaan)

De gemeente: ‘Maar we treden wel op zodra er teveel bezoek is of een feestje. Immers, dan is sprake van een samenkomst en dat mag niet. Dan wordt het risico van verspreiding simpelweg te groot door de verschillende contacten en het dicht op elkaar zitten’.

Corona controle dienst van de gemeente

“Goedemorgen. We zijn van de corona controle dienst van de gemeente.” Een 67-jarige vrouw liet vanmorgen een man en een vrouw te goeder trouw binnen. Ze doorzochten haar huis, en gingen er met een telefoon, sieraden en portemonnee vandoor. De “corona controle dienst van de gemeente” bestaat niet. Doe uw deur niet open, wat ze ook verzinnen, en bel direct de politie via 112.

Waar rook is, is water

2 schoonmakers in een C2000-mast! De waternevel ziet er van afstand uit als rook. Even schrikken in de tijd van de branden in #zendmasten. #5G #C2000 #Groningen pic.twitter.com/h8dgZh6OSc — Roelard Smit (@ROELart) May 6, 2020

Mooi hè?

mooi hè? Dat is een oefening inderdaad :-) — Koninklijke Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) May 6, 2020