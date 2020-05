Coronacrisis in het klein (51): niet haaks in de rij, eenrichtingsverkeer in winkelstraat

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Funshoppers zullen voorlopig thuis moeten blijven. Drijvende zandwolken moeten bezinken. Haaks is niet in de haak.



Niet haaks

Rick bij deze rij in de Herestraat (foto boven): ‘Misschien toch handiger om niet haaks op het pand een rij te gaan vormen? In de winkel kun je veilig shoppen, maar in de rij ervoor…’

Eenrichtingsverkeer

Detailhandel Nederland ziet voor zich hoe het moet worden: ‘Wij denken daarbij vooral aan de invoering van eenrichtingsverkeer in de winkelstraten. Dat voorkomt veel contactmomenten. Of aan time slots waarbij een specifieke leeftijdsgroep een bepaald deel van de dag naar de binnenstad kan. We kunnen met de juiste maatregelen vrijwel dezelfde hoeveelheid bezoekers ontvangen. Alleen de funshoppers zullen voorlopig thuis moeten blijven.’ Lees meer in Binnenlands Bestuur.

Vanhulley

Drie Nederlandse sociale ateliers werken samen aan het tekort aan protectieschorten. Eén daarvan is Vanhulley in Groningen. http://www.bedumer.nl/site/Ondernemersnieuws-uit-Bedum/Kansen-in-de-crisis-sociale-ondernemers-pakken-de-handschoen-op-Vanhulley-Groningen.html

