Coronacrisis in het klein (48): ruimte zat, geborduurde voorpagina, oorverdovende app

Foto: Henk Tammens

Na het adagium Blijf Thuis hangt er nu Ruimte Zat boven de straat. Het Coranabankje bij de Leyhoeve. Een oorverdovende app. De Sontpleinspijtoptant.



Ruimte zat

Doorgelopen

De regen heeft de stoepkrijtteksten en andere boodschappen geen goed gedaan.

Vlag

Zaterdag na de teveelste beving ging déze vlag weer uit

Sontpleinspijtoptant

Ik heb er enorme spijt van dat ik naar het Sontplein ben gegaan in #Groningen om even wat te halen… Wat ontzettend druk — Erik Hogeboom 🌳💡 (@erikhogeboom) May 2, 2020

Oorverdovende app

Als iedereen een app zou hebben met een alarm dat waarschuwt wanneer een ander binnen 1,50m komt, zou de herrie oorverdovend zijn. #COVID__19 #Groningen #Herestraat #Vismarkt — Milo van der Meer (@MiloMeer) May 2, 2020

De Riepe

In overleg met de Riepe zal vanaf 9/5 de mei editie óók online te bekijken zijn. Normaal kost de straatkrant €2,10 waarvan €0,90 naar de verkoper gaat. Zo kunnen mensen de #straatkrant toch lezen en ontvangen de verkopers (door donaties) hun bijdrage.https://t.co/Kd60dWD4y5 pic.twitter.com/4iQ65oTXUm — Straatwijs (@Straatwijs) May 2, 2020

Coronabankje

Coronabankje bij Leyhoeve Groningen pic.twitter.com/kkf82dPqIj — Cunera van Selm (@CuneraC) May 1, 2020

Regenboog

gisteravond tijdens eten snel nog even een plaatje van de #regenboog gemaakt in de tuin #groningen @rtvnoord @oogtv tijd om de pot met #geld te zoeken had ik niet 😉 pic.twitter.com/gVeUI6UC36 — Henk de Lange (@henk_delange) May 2, 2020

Het Parool

De voorpagina van het Parool heeft zaterdag een Gronings tintje. Dagmar Stap studeerde af aan Academie Minerva. Nu heeft ze een voorpagina geborduurd.

Hou vol #7 voorpagina gemaakt door borduurkunstenares Dagmar Stap

Het is gemaakt van zacht vilt. Het theezakje, het logo en alle letters zijn geborduurd. @parool #houvol pic.twitter.com/Wtx2pVuUz8 — Judith Zilversmit (@Zilversmit) May 2, 2020

