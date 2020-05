Coronacrisis in het klein (47): codewoord, opkikkertje, dwaalfim, rustpunt, paaltje, Iers nieuws en anderhalf uur bedrijvigheid

nieuws

Aflevering 47 begint en eindigt met een codewoord. Er zijn 130 kikkers onderweg. Er is nieuws over ons in Ierland. En zaterdag weten we meer.



Codewoord ‘Masker 19’



Anderhalf uur Groningse bedrijvigheid televisie



Nieuws in Ierland

Coronavirus: what happened when the northern Netherlands stopped following national advice.

Featuring @AlexWFriedrich1 https://t.co/AyRZIJhrMz — Naomi O’Leary (@NaomiOhReally) April 30, 2020

Opkikkertje vanuit Korrewegwijk

Eén van de medewerkers van het GroenHuis https://www.werkpro.nl/werkbedrijf/het-groenhuis/ in de Korrewegwijk had allemaal leuke kikkertjes (zie foto bovenaan) gekleid, in totaal wel 130. Zo had hij toch nog wat omhanden in deze rare tijden, maar de vensterbank puilde uit. Dus besloot hij om mensen blij te maken met de kikkertjes. Het idee ‘een opkikkertje uit de Korrewegwijk’ was geboren. “Want er zijn zó veel stille krachten in de wijk. De buurvrouw die werkt in de zorg, de opa in quarantaine, de zzp’er die het moeilijk heeft. Zij kunnen wel een opkikkertje gebruiken”, vond de medewerker.

Woon jij in de Korrewegwijk of De Hoogte? En ken je iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken? Stuur dan een mail naar Het GroenHuis en vermeld daarin: “Ik wil een opkikkertje sturen naar…” Vermeld naam en adresgegevens, plus een persoonlijke boodschap. De medewerkers van het GroenHuis bezorgen deze dan persoonlijk én op gepaste afstand. groenhuis@werkpro.nl

Opgemerckt

De Merckt van binnenuit. De vloer ligt zo’n 50 cm lager, als een zitkuil. Enkele ramen kunnen omhoogschuiven. Er komen 4 ingangen. Het wordt niet-na-te-vertellen bijzonder! Spannend allemaal met de corona-wereld. #Groningen pic.twitter.com/kA1jKQ0lTk — Bert Popken (@bertpopken) May 1, 2020





Dwaalfilm

https://dwaalfilmwadden.nl/

Rustpunt

Bijzonder bezig

https://www.nnt.nl/voorstelling/nitenights/

Nieuw paaltje bewijst nut

Zaterdag weten we meer

The #nottdaycorona teams are hard at work! Do you want to see their solutions to the challenges? Check the Livestream tommorow at 10:30. https://t.co/017nX1nheX — Founded in Groningen (@FoundedinGro) May 1, 2020

Codewoord ‘Mallorca’

De laatste keer dat OOG berichtte over een codewoord was in 2011