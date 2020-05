Corona in Groningen: weinig besmettingen, grote impact

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het coronavirus heeft ondanks het relatief lage aantal besmettingen in Groningen een grote impact op het leven in de provincie. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen dat donderdagavond werd gepubliceerd.

Het planbureau ondervroeg vierduizend panelleden uit Groningen over het coronavirus. Uit het onderzoek blijkt dat ondanks het lage aantal aantal besmettingen negen procent van de werkenden zijn baan of opdrachten volledig of gedeeltelijk kwijt is geraakt. Vooral zelfstandigen worden zwaar getroffen. “Ten tijde van het onderzoek konden verreweg de meeste zelfstandigen hun vaste lasten, zorgkosten en dagelijkse boodschappen nog betalen, maar 34% van de zzp’ers en 15% van de overige zelfstandigen moest wel flink bezuinigen.”

Een vijfde voelt zich vaker eenzaam

Een meerderheid van de respondenten denkt dat de veranderingen die zich nu voltrekken nog lang door gaan werken. De coronacrisis raakt de Groningers in sociaal opzicht. “Het sociale leven in de eigen buurt lag volgens een zeer ruime meerderheid (59%) in april vrijwel stil. Zeven op de tien inwoners spraken in die maand minder mensen dan voorheen. Veel mensen maakten meer gebruik van digitale middelen om contacten te onderhouden. Dat nam niet weg dat ruim een vijfde zich vaker eenzaam en een kwart zich vaker somber voelde. Voor slechts een klein deel van de mensen (5%) leverde de coronacrisis nieuwe contacten op.”

Niet de zorg krijgen die men wil

Daarnaast blijkt dat een deel van de geënquêteerden niet de zorg kan krijgen die men graag wil. Dit geldt voor achttien procent van de respondenten. “Voor sommige mensen is dit een eigen keuze om geen zorg te gebruiken. Ruim één op de drie mantelzorgers kon zijn mantelzorgtaken in april niet of niet volledig uitvoeren en bij ongeveer één op de vier mantelzorgers waren de taken juist zwaarder dan voorheen. Vermoedelijk hangt dit samen met het al dan niet tot één huishouden behoren van mantelzorger en zorgvrager. Het onderwijs was in april totaal anders dan anders. Volgens de helft van alle ouders voor hun kinderen moeilijk was om gemotiveerd te blijven. Ruim een derde gaf aan dat hun kinderen in april een onderwijsachterstand hebben opgelopen.”