Complexe storing bij ProRail: “Geen reisinfo en goederentreinen staan stil”

Foto: Joffrey Schluter

De netwerkstoring waardoor er sinds zondagmiddag geen reisinformatie getoond kan worden op de digitale borden op stations is nog altijd niet opgelost. Sterker nog, door de storing kunnen er in het hele land ook geen goederentreinen rijden.

De storing begon zondagmiddag rond 14.00 uur. “Door de problemen is er op de stations geen reisinformatie te zien op de borden”, laat een woordvoerder van ProRail weten. “Ook kan er geen actuele reisinformatie worden verspreid via bijvoorbeeld omroepsystemen op de stations.” Reizigers wordt geadviseerd om hun reis te plannen via reisplanners op de websites of apps van de vervoerders.

De storing heeft geen invloed op de systemen die te maken hebben met de treinbesturing. Daardoor kunnen reizigerstreinen blijven rijden. “De systemen die te maken hebben met de ondersteuning van de treindienst zijn door de storing wel slecht bereikbaar. Deze zitten in een andere netwerkomgeving. Deze ondersteunende systemen worden bijvoorbeeld gebruikt bij het rangeren van goederentreinen en het uitsturen van zogeheten ‘wagenlijsten’. Hierdoor kunnen er in het hele land geen goederentreinen rijden.”

ProRail werkt hard aan een oplossing maar kan nog niet zeggen wanneer de problemen verholpen zijn.

