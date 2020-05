Compensatie voor 120 duizend woningbezitters

nieuws

Bron afbeelding: KNMI/ Aardbeving van 2018-01-20 08:19:21 (UTC)

Ongeveer 120.000 Groningers van wie de waarde van hun woning gedaald is door de diverse aardbevingen, komen in aanmerking voor een compensatieregeling. Die vervangt de huidige regeling, die voor veel minder gedupeerden gold.

Het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaat de compensatie uitvoeren. Die varieert van 2,7 tot 18,4 procent van de woningwaarde. Dat hangt af van de postcode. Woningbezitters in Appingedam en Loppersum zijn als eerste aan de beurt, per 1 september. Later dit jaar volgen de overige gemeenten, waaronder Groningen.

Volgens het IMG moet het verzoek om compensatie simpel gehouden worden. Inwoners die zich melden krijgen dan ook snel uitslag. Vanwege de aardbevingen zijn duizenden woningen in onze provincie gedaald in waarde. Niet alleen mensen die inmiddels hun huis verkocht hebben, krijgen compensatie, maar ook mensen die hun woning nog steeds in bezit hebben.