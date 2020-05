Chakor over evenementen in zomerperiode: ‘Toekomst is onzeker, maar niet uitzichtloos’

nieuws

Foto: Casper Slotboom

Wethouder Glimina Chakor ziet, ondanks de strenge coronamaatregelen, mogelijk perspectief voor het organiseren van evenementen tijdens de komende zomerperiode. Dat laat de wethouder weten op de website van de gemeente.

“Het zijn moeilijke tijden voor zowel de organisatoren als voor de leveranciers, geluidsmensen, technici, podiumbouwers en alle andere zzp’ers. Het is een onzekere toekomst, maar niet uitzichtloos. Per 1 juli wordt het aantal bezoekers van onder andere culturele instellingen verhoogd naar honderd personen. Deze maatregel biedt mogelijk ook perspectief voor activiteiten in de openlucht”, zo stelt Chakor. “Dat er nu meer mag dan een paar weken geleden is wel duidelijk, ziet ook wethouder Chakor: “Voor deze zomerperiode gaan we kijken wat er wél georganiseerd kan worden in de gemeente Groningen, binnen de richtlijnen van het RIVM.”

“We kijken dan ook erg uit naar de persconferentie van 20 mei”, vertelt Gea Meerholtz, accountmanager Evenementen bij de gemeente. Deze brengt mogelijk hoop dat de versoepeling van de coronamaatregelen evenementen gunstig gezind zullen zijn, helemaal nu de horeca stapsgewijs open mag per 1 juni: “De kans is groot dat het erg druk wordt zodra men weer het terras op mag. Voor evenementen geeft dat juist de mogelijkheid om die binnenstad wat te ontlasten. Je kan in het stadspark of een ander gebied buiten de binnenstad bijvoorbeeld wat pop-up horeca neerzetten. Veel organisaties nemen nu in een eerder stadium contact met ons op”, vertelt Meerholz, “Zij willen graag weten wat wel mag en hoe dat eventueel geregeld kan worden. Wij willen liever kijken naar wat wel kan dan telkens afwijzen wat niet kan.”