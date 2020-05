CDA wil snel actie van Rijksoverheid voor noodlijdende buurt- en dorpshuizen

nieuws

Het Dorpshuis in Ten Post - Foto: Google Streetview

De fracties van het CDA in de Provinciale Staten en meerdere gemeenteraden gaan via Kamerlid Harry van der Molen aandacht vragen bij het Kabinet voor buurt- en dorpshuizen die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden dreigen te komen.

De raads- en Statenleden van de fractie spraken afgelopen woensdag met de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) en verschillende dorpshuizen over de financiële tekorten. Uit een enquête van de VGD blijkt dat 42 procent van de dorps- en buurthuizen aangeeft dat er grote tekorten ontstaan die zij niet met hun reserves kunnen opvangen. Volgens het VGD heeft de overheid in de afgelopen jaren in toenemende mate een beroep gedaan op de inwoners om taken zelf op te pakken. Volgens hen kan niet zo zijn dat juist nu in deze crisistijd buurt- en dorpshuizen niet of onvoldoende ondersteund worden.

“Iedereen is het erover eens dat dorpshuizen belangrijk zijn voor de leefbaarheid. Het doel is dan ook om ervoor te zorgen dat er geen dorpshuizen gesloten worden door deze crisis”, zo stelt Jesper Bergsma, Statenlid in Groningen voor het CDA. “Overal in Nederland zien we dorpshuizen in de problemen komen. Terwijl gemeenten te weinig kunnen doen, omdat ook daar financiële problemen zijn. Goed dat vanuit Groningen aan de bel wordt getrokken. Dat helpt het pleidooi dat we als CDA in Den Haag voor de dorpshuizen houden”, zo vult Kamerlid Harry van der Molen aan.