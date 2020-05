CDA en VVD willen duidelijkheid voor sportverenigingen over kwijtschelding huur

nieuws

Foto Andor Heij. Engelbert. Sportcomplex voetbalveld.

Het college van B&W moet snel duidelijkheid scheppen aan sportverenigingen over het kwijtschelden van de huur voor hun accommodatie. Dat bepleiten de gemeenteraadsfracties van het CDA en de VVD.

“We zijn blij dat dat er een versoepeling is gekomen voor jonge kinderen om weer te gaan sporten. Maar doordat kantines dicht blijven lopen clubs nog steeds duizenden euro’s mis. We vrezen dat er een hoop clubs zullen zijn die het niet redden, wanneer het college niet snel actie onderneemt”, zo stelt CDA-fractievoorzitter René Bolle.

Het Groningse college heeft het innen van de huur weliswaar opgeschort, maar nog geen besluit genomen over kwijtschelding. “Het is daarom van groot belang dat we er alles aan doen om sportclubs te helpen en snel duidelijkheid scheppen”, aldus VVD-Raadslid Jasper Boter.